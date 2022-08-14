Meteorolojiden Zonguldak’a sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ağustos 2022 günü 01.00 ila 19.00 saatleri arasında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök görültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Tahminlere göre sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.