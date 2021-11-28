Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak yağış konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale il genellerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 30 Kasım 2021 günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiği ifade edildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.