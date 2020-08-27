Mesleki eğitim çalışması yapan öğretmenler ziyaret edildi
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İSMAİL BAŞ, MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPAN ÖĞRETMENLERİ OKULLAR DA ZİYARET ETTİ.
Zonguldak Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Mesleki Eğitim Çalışması yapan öğretmenleri okullar da ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında Mimar Sinan Ortaokulu, Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu, Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi, TSO Fen Lisesi ve Atatürk İlkokulunda idareci ve öğretmenlerle bir araya gelindi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, ziyaret ettiği okullarda idareci ve öğretmenlere yaptığı konuşmada; “Gerçek yuvamız olan okullarımıza yani evinize hoş geldiniz. İnşallah bu birlikteliğe en kısa zamanda öğrencilerimizde katılır ve eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eder. 2020-2021 eğitim öğretim yılı hepimize ve ülkemize hayırlı olsun. Uzaktan eğitim de biz öğretmenlerin sorumluluk alması gerektiğini, fedakarlık yaparak ve gönül vererek işimizi yaparsak öğrencilerimize katkımızın artacağını, ulaşamadığımız bir öğrencimizin dahi kalmaması gerektiğini ve bunun biz öğretmenlerin asli görevi" diyerek eğitim camiasına başarılar diledi.
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