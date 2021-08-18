Meslek liselerine ilgi arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Proje Okulu olan Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjan doluluk oranı yüzde 99.5 oldu.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, LGS yerleştirme sonuçlarına göre 113 meslek lisesinin kontenjan doluluk oranlarına dikkat çekti. TSO Başkanı Keleş yaptığı açıklamada, “LGS yerleştirme sonuçlarına göre sınavla öğrenci kabul eden Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ülke genelinde doluluk oranı yüzde 77 iken MEB, TOBB ve TOBB ETÜ Mesleki Eğitimi İş Birliği Protokolü kapsamındaki 113 meslek lisesinin kontenjan doluluk oranı oranı yüzde 96 olmuştur. Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak Proje Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttüğümüz okulumuz Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 2021 LGS sonuçlarına göre kontenjanımız Anadolu Meslek Programında (Sınavsız) 340 iken yerleşen 338, Anadolu Teknik Programında (Sınavlı) yerleşen 60 olmak üzere 398 öğrenci yerleşmiştir. Okulumuz kontenjan doluluk oranının yüzde 99.5 olmasında katkısı büyük olan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ve protokol kapsamında işbirliği halinde olduğumuz Okul Proje Yürütme Kuruluna, TOBB’a, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yöneticilerine, Öğretmenlerin ve meslek liselerini tercih eden tüm öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.