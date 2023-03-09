Meslek liselerinden mobil aydınlatma sistemi üretimi

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta meydana gelen,11 ili etkileyen Asrın Felaketi” olarak tanımlanan deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için meslek liselerinin ortaya koyduğu dayanışma, farklı alanlarda yapılan üretimlerle devam ediyor. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, deprem bölgesindeki illerde çadır aydınlatmalarında, şarj edilebilecek mobil cihazların şarjında kullanılabilecek, taşınabilir, güneş enerjisi paneli ile çalışabilir mobil aydınlatma cihazı üretti. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de güneş enerji panelli bank üretimi gerçekleştirdi.

Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Zonguldak genelindeki meslek liseleri de farklı üretim alanlarında; soba, roll ekmek, uyku tulumu, battaniye, yetişkin ve çocuk kıyafeti, temizlik malzemeleri gibi birçok alanda üretim yaparak depremin açtığı yaraların sarılmasında büyük katkı sundular. Şimdi de güneş enerjisi paneli ile çalışabilir mobil aydınlatma cihazının arge çalışmasını tamamlayarak numune üretim yaptılar. Yine güneş enerji panelli bank üretimi de yapıldı. Kısmi aydınlatma ve cep telefonlarının şarjında kullanılabilecek. Seri üretim için afet bölgesinden gelecek ihtiyaç ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak koordinasyona göre üretim yapılacak.

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretimi yapılan güneş enerjisi paneliyle çalışabilir mobil aydınlatma cihazı ve Zonguldak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretimi yapılan güneş enerji panelli bank ile ilgili olarak paylaşımda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte meslek liselerimiz üretim kapasitelerini ve üretim çeşitliliklerini artırarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek için büyük bir dayanışma örneği ortaya koydular. İlimizdeki meslek liselerimizden kurumsal kapasitesi üretim için yeterli olanların tamamı, fiili olarak üretimde görev aldılar. Depremden hemen sonra ekmek üretimi, ardından uyku tulumu, battaniye, soba, temizlik malzemeleri üretimleri yapılarak deprem bölgesindeki illerimize gönderilerek Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonuna teslim edildi. Deprem felaketin üzerinden günler geçtikçe bölgedeki ihtiyaç çeşitliliği de değişti. Bölgeden gelen ihtiyaçlar ve Bakanlığımızın koordinasyonuna göre Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, güneş enerjisi paneli ile çalışabilir mobil aydınlatma cihazının üretimini yaptılar. Örnek üretimi yapılan cihaz, arama kurtarma çalışmalarında aydınlatmada, çadır aydınlatmalarında kullanılabilecek. Şarj ihtiyacı olan cep telefonu dahil küçük mobil cihazların şarj ihtiyacını da karşılayabilecek potansiyeli olan taşınabilir kullanışlı mobil bir cihaz olarak üretildi. Zonguldak Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz tarafından üretimi yapılan güneş enerji panelli bank, kısmi aydınlatma sağlarken aynı anda birden azla cep telefonunun da şarjını sağlayabilecek. Okullarımız bahsettiğimiz üretimleri yapabilecek kurumsal kapasiteye sahip. Bakanlığımızca sağlanacak koordinasyona göre üretim yapılacak.

Depremin açtığı yaraların sarılmasında meslek liselerimiz tarafından yapılan üretimler, ihtiyacın karşılanması ve amaca hizmet etme açısından çok verimli oldu. Milletimizin en önemli kök değerlerinden biri olan “dayanışma”, eğitim müfredatımızın da her daim önceliklerindendir. Bu önceliğimizin ne kadar önemli olduğu, meslek liselerimizin üretimleri ile bir kez daha gördük. Milletimizdeki dayanışma ruhunu bir ayna gibi yansıtan her bir evladımızla gurur duyuyoruz. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Üretim ve dayanışmamız artarak devam edecek. Yaralar sarılıncaya kadar sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.