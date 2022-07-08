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Merkez Atölyesi çalışanlarından GMİS’e ziyaret
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkez Atölyesi’nde çalışan işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.
ZONGULDAK 08.07.2022, 10:43
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkez Atölyesi’nde çalışan işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Merkez Atölyesi’nde çalışan işçileri makamında ağırladı. Ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Cengiz Saraç, Şube Mali Sekreteri Serkan Bayrak, Şube Teşkilat Sekreteri Serkan Keskin hazır bulundu.