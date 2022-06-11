Mehmet Çelikel Lisesi 84 yaşında

Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesinin kuruluşunun 84’üncü yıl dönümü nedeniyle Valilik binası önünde çelenk töreni yapıldı.

Mehmet Çelikel Lisesinin kuruluşunun 84’üncü yıl dönümü nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi. Valilik binasındaki törene, Mehmet Çelikel Lisesi Okul Müdürleri, eski ve yeni öğrencileri ve mezun olan öğrenciler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk bırakıldı. Öte yandan program yarın Mehmet Çelikel Lisesinde yapılacak olan plaket töreni ve etli pilav yemeğinin ardından sona erecek.