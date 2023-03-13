Mehmet Akif Ersoy anıldı

Zonguldak Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde Zonguldak Şehit Prof Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda İstiklal Marşı’nın kabulünün 102.yıl dönümü Mehmet Akif Ersoy’u anma günü çerçevesinde program düzenlendi.

Programa, Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necdet Çarık, Belediye Başkanı Yardımcısı Erol Yılmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Hakan Bakkal, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Yüksel, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çatak ve davetliler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Ardından Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan, Zonguldak Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Marşlar, bir milletin ortak duygularını, heyecanlarını, ümitlerini; birlikte var olma ve yaşama azmini, millî birlik inancını terennüm eden metinlerdir.

Her yıl İstiklal Marşı’mızı ve onun çok kıymetli şairi Mehmet Akif’i yâd ederken İstiklal Marşımızın içerdiği derin anlamlar üzerinde yeniden düşünme fırsatı buluyoruz. Bugün burada yapılacak etkinlikle 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma günü çerçevesinde paylaşımlarda bulunulacaktır.

İstiklal Marşı Kurtuluş mücadelemizin umut ışığı olmuş, kahraman ordumuza ve milletimize, millî mücadelenin kazanılması sürecinde cesaret aşılamış, Cumhuriyetin kurulması yolunda yüreklendirici olmuştur. Tarihimize baktığımızda 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri üzerine Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Anadolu’da başlayan milli direniş hareketine destek verir.

16 Mart 1920’de İngilizler İstanbul’u işgal edince kif, Millî Mücadele’ye fiilen katılmak amacıyla Ankara’ya geçer. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önce Biga sonra da Burdur milletvekili olur. Akif, bu süreçte dergisi Sebilürreşad’ı da Anadolu’ya taşır. Ankara, Kastamonu ve Kayseri’de Millî Mücadele boyunca yayınını sürdürmüş, zaferden sonra İstanbul’a geri dönmüştür. Mehmet kif, Anadolu’da başlayan Millî Mücadele’nin kısa zamanda bütün memlekete yayılacağına can u gönülden inanmaktadır.

“12 Mart 1921’de Türk’ün millî iradesinin temsil edildiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok büyük bir heyecanla ve mutabakatla kabul edilen, o zamandan beri Türk’ün özgürlük manifestosu olarak milletçe hep bir ağızdan okunan “İstiklal Marşı”, bu ortamın ürünüdür.

Türk gençliğine bu coşkun duygularla seslenen Akif ne kadar içten, ne kadar da inanç doluydu gençliğe İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’i ne kadar anlatsak eksik kalır.

Bu vesileyle başta kurtuluş mücadelemizin mimarı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ederken bizlere miras bıraktığı eserleri ve tertemiz ahlakı etrafında bir araya getiren; zulmü alkışlamayan, zalimi sevmeyen, ecdadına sahip çıkan ve milletinin bağımsızlığını ruhunda hissederek ortaya koyan İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor ayrıca yakın dönemde yaşadığımız deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaslarimiza rahmet ve geride kalanlara sağlık ve milletimize sabır diliyorum.

Sözlerime Akif’in mısralarıyla son veriyorum.

Geleceği karanlık görerek azmi bırakmak.

Alçakça bir ölüm varsa, eminim budur ancak”dedi.

Programın son bölümünde İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Program Zonguldak Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.