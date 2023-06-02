“Masallar Diyarı” ve “Pamuk Prenses” tiyatroları anasınıfı öğrencileri için oynandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Aydın Berber Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenlemiş olduğu “Masallar Diyarı” ve “Pamuk Prenses” adlı tiyatroları anasınıfı öğrencileri için oynadılar.

Çaycuma Kültür Merkezi’nde ana sınıfı için gerçekleştirilen tiyatroda; çocuklar için doğayı ve çevreyi sevme, temiz tutma, koruma; meyve, sebze yeme alışkanlığı kazandırma, iyiliğin gücü, arkadaşlığın önemi gibi sosyal mesaj içeriği taşıyan tiyatroları anasınıfı öğrencilerini kahkahaya boğdu. Oynanan tiyatrolara ilgi büyüktü. Oyuncular sahneye, seyirciler salona sığmadı.

Sonrasında ise sanatsal faaliyetler olan Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” ve Turgut Özakman’ın “Ah Şu Gençler ” adlı eserlerinden uyarlanan tiyatrolar lise öğrencileri tarafından oynandı. Tiyatro izleyenler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Nusret Parlak da yer aldı.

Öğrenciler performanslarıyla seyircilerden tam not alırken disiplinli ve özverili çalışmanın bir ürünü olan tiyatro büyük bir ilgiyle izlendi.