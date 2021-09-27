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Mangal keyfi yangınla sonuçlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çatı katında yapılan mangal yangın çıkardı.

ZONGULDAK 27.09.2021, 08:56
Mangal keyfi yangınla sonuçlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çatı katında yapılan mangal yangın çıkardı.

Yangın, ilçeye bağlı Kirmanlı Mahallesi Zirve Caddesi üzerinde bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kişi evinin çatı katında mangal için ateş yaktı. Kıvılcımlar çatıdaki malzemeleri tutuşturunca yangın küçük çaplı yangın meydana gelirken, yoğun duman yükseldi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ekipler yapılan soğutma çalışmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

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