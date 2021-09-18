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Manda yoğurdunun tescilinin kontrol ve denetimine yönelik hazırlık toplantısı yaptılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde manda yoğurdu bileşimi ile ilgili analiz, tescilin üreticiler tarafından kullanımı ve kontrol ile ilgili planlamalara yönelik hazırlık toplantısı yaptılar.

ZONGULDAK 18.09.2021, 00:12
Manda yoğurdunun tescilinin kontrol ve denetimine yönelik hazırlık toplantısı yaptılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde manda yoğurdu bileşimi ile ilgili analiz, tescilin üreticiler tarafından kullanımı ve kontrol ile ilgili planlamalara yönelik hazırlık toplantısı yaptılar.

Coğrafi işaret tescilli geleneksel ürün olan Çaycuma Manda Yoğurdu bileşimi ile ilgili analizler, tescilin üreticiler tarafından kullanımı, kontrol ve denetimi ile ilgili yapılması gerekenlerin planlanmasına yönelik hazırlık toplantısı; konunun uzmanları Prof.Dr.Tansel Şireli ve Dr.Gıda Müh.Bediha Demirözü ile Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Genel Sekreter Alper Püren ve Çaycuma Kent Konseyi Başkanı ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tuğrul Dereli’nin katılımıyla gerçekleşti.

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