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Manda üreticilerinden destek veren Bakan Pakdemirli’ye teşekkür

Zonguldak ziyaretinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşerek ürettikleri ürünleri takdim eden Aynur Çakar, Bakan Pakdemirli’ye mandacılığın geliştirilmesinde verdiği katkılar için teşekkür etti.

ZONGULDAK 28.12.2021, 16:45
Manda üreticilerinden destek veren Bakan Pakdemirli’ye teşekkür

Zonguldak ziyaretinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşerek ürettikleri ürünleri takdim eden Aynur Çakar, Bakan Pakdemirli’ye mandacılığın geliştirilmesinde verdiği katkılar için teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen 24 Aralık günü geldiği Çaycuma’da üretilen manda yoğurdu, sütü, kavurması gibi ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Elleriyle de manda yoğurdu kesti. Sektör buluşmasında katıldığı temsilcilere müjdeleri açıklayan ve değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, mandacılığın geliştirilmesi konusuna dikkat çekerek gerekli destekleri vereceklerini açıkladı. Pakdemirli, "Mandayı büyütebildiğiniz kadar büyütün. Biz destek oluruz” ifadelerine yer verdi.

Tarım, gıda ve hayvancılık alanındaki potansiyellerin harekete geçirilmesinde Bakanlığın desteklerinin önemine vurgu yapan Aynur Çakar, “Tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında ilimizin çok önemli potansiyelleri olmasına karşın bu potansiyellerden yeterince istifade edemiyorduk. Tarım, Gıda ve Hayvancılık alanında ki potansiyellerimizi harekete geçirerek ilimiz ekonomisini büyütme ve istihdamı artırma gayretlerine Kooperatif, Birlik, Oda, Girişimci, üretici, yetiştiricilere ve kadınlarımıza Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli destek verdi. Özellikle yıllarca uğraştığımız ve bunun için Zonguldak İli Manda birliği kurduğumuz halk elinde Manda Islah projesine Zonguldak’ın alınması Çaycuma manda yoğurdumuz ve mandacılık için çok önemli büyük bir destek olmuştur. İlimizin Avrupa Birliği Katılım öncesi yardımları (IPARD) kapsamına alınması konusunda da destek vermiştir. Bunların yanında Zonguldak İline yönelik olarak 2022-2024 yılları için birçok kırsal kalkınma desteklerini açıklamıştır. Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu konuda desteği geçen milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, daire müdürlerine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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