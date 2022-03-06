Mahsur kalan ineği kendi imkanlarıyla kurtardılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çamura saplanan inek için yardım isteyen vatandaşlar destek alamayınca hayvanı kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkartabildi.

Edinilen bilgiye göre Velioğlu Mahallesi’nde büyükbaş hayvan çamura saplanarak mahsur kaldı. Belediyeden yardım istediklerini ifade eden vatandaşlar, talepleri sonuçsuz kalınca kendi çabalarıyla olay yerine çağırdıkları iş makinesiyle hayvanı bulunduğu yerden çıkarttıklarını ifade ettiler.