Mahalleyi su basmıştı, suyu tahliye çalışması sürüyor

Zonguldak Valiliği ve Çatalağzı Belediyesi iş birliği ile su taşkını yaşanan Doğancılar Mahallesinde suyun tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesi Doğancılar mahallesinde Cumayanı Deresi, aşırı yağış sonrası taşmıştı. AFAD ekiplerinin incelemesi sonrasında 16 haneden 2 katlı 4 konut tahliye edildi. Zonguldak Valiliği ve Çatalağzı Belediyesi ortak çalışmasıyla suyun tahliye edilmesi için kanal açılarak su boşaltılmaya başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bir kaç güne kadar suyun tamamen boşaltılması planlanıyor.