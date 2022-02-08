Mahalleli topraklarının elverişli olduğunu savundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde ikinci etap Organize Sanayi Bölgesi için kamulaştırma kararına karşı Keçecioğlu Mahallesi halkı bahçelerini korumakta kararlı olduklarını ifade ettiler. Kararın iptali için bahçelerinin verimli olduğunu savunan vatandaşlar “Elimizden ne geliyorsa birlikte davranıp karşı çıkacağız” dediler.

Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, dün yaptığı açıklamada kamulaştırılan alanın tarım arazisine uygun yer olmadığını söylemesi üzerine Keçecioğlu Mahalle sakinleri Çaycuma Ziraat Odası Başkanlığı’nın yolunu tuttu.

Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ile görüşme sağlayan Keçecioğlu Mahalle halkı topraklarının elverişli tarım arazisi olduğunu, çalışan çiftçilerin belgelerini tarımın hangi ölçekte olduğunu anlatarak gösterdi.

Topraklarının verimli olduğu belgeleyen Keçecioğlu mahalle halkı şunları söyledi; “ Belediye başkanımız dünkü açıklamasında ‘Burası tarım arazisine uygun bir yer değildir. Ben 12 yıl Ziraat Odası Başkanlığı yaptım. Neresi tarım arazisi olduğunu daha iyi bilirim. Burası sulak bir arazi değil, bölünmüş bir arazidir. Bu alanda ne yapabilirsiniz? Meyvecilik, seracılık yapamazsın, ağaçta dikemezsin.’ dedi.

Bizde bugün Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ile görüşme sağladık. Topraklarımızın tarıma uygun olduğunu ispatlamış olduk.

Köyüne dön diye kampanyalar başlatıyorlar ama bu yaptıkları tam tersi. İşletebileceğimiz topraklarımız verimsiz değil. Masraflarımız çok; mazot, gübre ve ilaç pahalı, gecemizi gündüzümüze katarak zor da olsa geçimimizi çıkarıyoruz. Bu toprağımız elimizden giderse ne yaparız, geçimimizi nasıl sağlarız. Şuan o topraklarda 400 fındık ocağı, 180 ceviz ağacı, 80 tane armut ağacı, 150 adet büyük baş hayvan ve ayrıca arılar birliğine kayıtlı 600 adet arı kovanı var. Toprak, bitkisel ve hayvansal üretim gibi tarımsal faaliyetlerin ana unsurudur. Toprak insanların beslenmesinde, iş sahibi olmasında bir huzur ve istikrar kaynağıdır. Tarıma uygun alanlar ciddi tehditler altındayken neden yok edilmek isteniyor anlamamaktayız”