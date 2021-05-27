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Madenciler sandık başına gitti

Zonguldak’ta Madenciler Amalebirliği temsilcilerini seçmek için sandık başına gitti.

ZONGULDAK 27.05.2021, 13:30
Madenciler sandık başına gitti

Zonguldak’ta Madenciler Amalebirliği temsilcilerini seçmek için sandık başına gitti.

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, sandık ve şube organlarında 2021-2024 döneminde görev alacak işçi üyelerin seçimleri başladı. Karadon, Gelik, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez ve Armutçuk bölgelerinde toplam 59 aday yarıştı.

7 bölgede madenciler amelebirliği işçi temsilcileri seçmek için sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinde başlayan seçimler akşam saatlerinde sona erecek.
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