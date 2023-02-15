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Madenciler kaldıklara çadıra not yazarak ayrıldılar
Zonguldaklı madenciler, deprem bölgesi Gaziantep’ten ayrılmadan önce kaldıkları çadıra,’TTK Zonguldak İşçileri, çevreyi kirletmiş olabiliriz, hakkınızı helal edin’ şeklinde not yazdı.
ZONGULDAK 15.02.2023, 17:17
Zonguldaklı madenciler, deprem bölgesi Gaziantep’ten ayrılmadan önce kaldıkları çadıra,’TTK Zonguldak İşçileri, çevreyi kirletmiş olabiliriz, hakkınızı helal edin’ şeklinde not yazdı.
Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarında yer alan Zonguldaklı madenciler çalışmaların tamamlanmasıyla bugün öğlen saatlerinde memleketleri Zonguldak’a gelmek için yola çıktı.
Madenciler kaldıkları çadırdan ayrılmadan önce duygu dolu mesaj bıraktı.
Madenciler çadıra isimleri yazarak, ‘TTK Zonguldak İşçileri, çevreyi kirletmiş olabiliriz, hakkınızı helal edin’ şeklinde not yazdı.
Madencilerin yazdıkları o notlar sosyal medya da büyük beğeni topladı.