Madenci Korosu, Zonguldak Günleri’nin açılışında konser verdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu, Zonguldak Valiliği öncülüğünde, Zonguldak Belediyesi işbirliğinde Zonguldak Dernekler Federasyonu (ZONDEF) tarafından 9-12 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Zonguldak Tanıtım Günleri’nin açılışında bir konser verdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil başta olmak üzere bürokratlar, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerinin başkan ve yöneticileri, oda başkanları ve vatandaşların katıldığı açılışta Madenci Korosu’nun konseri ayakta alkışlandı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Madenci Korosu’nda bulunan madenciler, Zonguldak Tanıtım Günleri Konseri anısına birlikte fotoğraf çektirdi.