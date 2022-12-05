Maden şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı müesseselerde çalışan maden işçileri, Amasra’da hayatını kaybeden 42 maden işçisi ve tüm maden şehitleri için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

TTK’ya bağlı Karadon, Amasra, Armutçuk ve Üzülmez müesseseleri ile Gelik İşletmesi’nde sabah vardiyası öncesi, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Amasra’da hayatlarını kaybeden 42 maden şehidimiz ve tüm maden şehitleri için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil Gelik İşletmesi’nde, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız Karadon Müessesesi’nde Genel Sekreter Ertan Kaya Amasra Müessesesi’nde, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ndeki Kur’an-ı Kerim tilavetine katıldı.

Maden işçileri ile şube başkan ve yöneticileri, Amasra’da hayatını kaybeden 42 maden şehidi ve tüm maden şehitleri ile vatan şehitlerimizi rahmetle andı.