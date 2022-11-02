Madalya ve kupalarıyla Başkan Demirtaş’a gittiler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde ki Vesile Dikmen ortaokulu öğrencileri kazandıkları madalya ve kupalarla Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu öğrencileri çeşitli spor müsabakaları ve yarışmalarda kazandıkları madalya ve kupalarla birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ı ziyaret etti. Vesile Dikmen Ortaokulu Müdür Yardımcısı Erhan Erol, Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Öztürk ve öğrenciler başkan Demirtaş’a kendilerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Öğretmen ve öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Demirtaş ise kendilerine her zaman güvendiğini ve desteklemeye devam edeceğini söyledi. Demirtaş konuşmasında “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ağırlamaktan son derece mutlu oldum. Ben gençlerimize her zaman güvendim ve destek verdim. Onlarda bizim yüzümüzü kara çıkartmadılar hiçbir zaman. Gerek sporda gerekse başka alanlarda Gülüç’ümüzü hep üst sıralara taşıdılar. Bizleri hep gururlandırdılar. Gençlerimizi hem sporda hemde eğitimlerinde desteklemeye devam edeceğiz, yanlarında olacağız. Elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.