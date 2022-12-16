Lise öğrencileri finalde

Zonguldak’ta “Liseler Arası Gençler Futbol” müsabakalarında Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi finale yükseldi.

Zonguldak’ta Çaycuma, Devrek, Gökçebey bölgesini kapsayan “Liseler Arası Gençler Futbol” müsabakaların yapıldı. Müsabakalarda oynanan futbol maçlarında üstünlük sağlayarak kazanan Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi şampiyon olarak Zonguldak İl Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Zonguldak’taki yarı final karşılaşmasında Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi ile yapılan maçta 0-0 berabere kaldı. Maç sonucunda penaltı atışlarında Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi 4-3 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ziya Aşçı önderliğinde çalışmalarını sürdüren Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi, 20 Aralık Salı günü saat 13:00’da Fener futbol sahasında rakibiyle karşılaşacak.

Şampiyonluk sağlayan öğrenciler Çaycuma’da sevinçle karşılandı. 20 Aralık Salı günü Çaycuma’ya şampiyonluğu getireceklerini söyleyen oyuncular, herkesi Zonguldak’taki final maçına davet etti. Çaycumalıların ve okul idaresinin final müsabakasında Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi’ni desteklemesi bekleniyor.