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Lise öğrencileri bilim şenliğinde ürünlerini sergiledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde hazırlamış olduğu Bilim Şenliği fuarının açılışı gerçekleşti.

ZONGULDAK 03.06.2022, 17:23
Lise öğrencileri bilim şenliğinde ürünlerini sergiledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde hazırlamış olduğu Bilim Şenliği fuarının açılışı gerçekleşti.

Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Okul Müdürü İbrahim Dikenli ve Biyoloji öğretmeni Mahir Çam, Kimya Öğretmeni Gülnur Çakmaklı koordinatörlüğünde yapılan bilim fuarında, öğrencilerle birlikte hazırlanan projeler okul bahçesinde sergilendi.

Fen bilimleri ve görsel sanatlar öğretmenleri, öğrenciler ile birlikte yıl içerisindeki çalışmaları sergilerken Okul Müdürü Dikenli, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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