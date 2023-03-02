Lise öğrencileri 360 kilo mavi kapak topladı

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) 2011 yılı Ekim ayından bu yana "Plastik Kapak" toplamaya devam ediyor. Bugün Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi öğrencilerden destek geldi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi öğrencileri binbir emek ve zahmetle topladıkları 360 kilo plastik kapakları TOFD Zonguldak Temsilcisi Cem Cemal Ünal ’a teslim ettiler.

Projeyi sürdürmeyi devam edeceklerini söyleyen TOFD temsilcisi Cem Ünal, “Bu kampanyaya baştan beri destek veren Çaycuma ilce Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş, Çaycuma TSO Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop, Çaycuma TSO Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Mehtap Elibok’a ve lokomotif görevi üstlenen 12-B sınıfı öğrencileri ile emek veren tüm gönüllülere teşekkür ediyoruz. Plastik kapaklar başarı ile toplanıp, ihtiyaç sahipleri tekerlekli sandalyelerine kavuşacaktır.”