Liman arkasında kayalıklardan düştü

Zonguldak Liman Caddesi’nde kayalıklardan düşen vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak Limanı arkasında bulunan kayalıklarda yürüyen vatandaş dengesini kaybedince kayalıklardan düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ayağı kayıp kayalıklardan düşen vatandaş Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.