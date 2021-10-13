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Kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Zonguldak’ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
ZONGULDAK 13.10.2021, 13:08
Zonguldak’ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Zonguldak’ta sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış kentte etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işhanlarının altına sığınarak yağmurdan korunmaya başladı. Öte yandan hava sıcakları 16 derecelere kadar düştü. Yağışların hafta içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.