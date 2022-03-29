Yenimahalle Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğünce kuş evleri rengârenk boyandı, okul bahçesine sebze fideleri dikildi.

DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğünce, doğa eğitimleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikle, kuş göç yolları üzerinde bulunan Zonguldak’ ta, Yenimahalle Ortaokulu öğretmen ve öğrenci ile rengârenk kuş evleri boyandı ve ağaçların dallarına asıldı. Permakültür okul olma yolunda ilerleyen Yenimahalle Ortaokulu öğrencileri ‘ Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Metodu’ ile rengârenk boyadıkları ve dallara astıkları kuş evleri ile çok mutlu oldular.

Ayrıca etkinlikte öğrencilerle okul bahçesine sebze fideleri dikildi. Onlara, sürdürülebilir doğal yaşama nasıl katkı sağlayabilecekleri hakkında bilgiler aktarıldı.