Kürekçiler Cumhuriyet bayramı için gösteri yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde kano kulübü sporcuları Türk bayrağı açıp gösteri yaptı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Kano Kürek yarışçılarının Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Gülüç deresinde kürek çekip gösteri yaptığını söyledi. Gösteriyi eşi Işıl Demirtaş ile birlikte izleyen Başkan Demirtaş “Kürek sporu doğayı seven aynı zamanda zorluklara dayanıklı, zirveleri hedef alan kişilerin sporudur. Eşim Işıl hanım ile birlikte kürekçilerimizin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılım sağladık. Bu spor sayesinde beldemizi hem tanıtmış hem de geliştirmiş olacağız. Tüm gençlerimizi kano kürek kulübümüzden yararlanmasını tavsiye ediyoruz” dedi.