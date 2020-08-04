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Kurban sakatatlarını yol kenarına attılar
KURBAN SAKATATLARINI YOL KENARINA ATTILAR, KOKUDAN GEÇİLMİYOR
ZONGULDAK 04.08.2020, 10:55
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Zonguldak Alaplı Demirciler Köyü ile Kaptaş bağlantı yolu üzerine atılan kestiği kurbanlardan arta kalanları gömmek yerine bilinçsiz bir şekilde rastgele yol kenarına atılması sonucunda çevreye zarar verdiler.
Dört günlük Kurban Bayramı tatilinde köylerine akın eden vatandaşlar kestiği kurbanlardan arta kalan organları gömmek yerine bilinçsiz bir şekilde rastgele yol kenarlarına attı. Bayramın birinci gününden itibaren kurbanlık hayvanların bazı iç organları ile birlikte köylerde gelişi güzel bir şekilde atılması virüs yayılması açısından tehlikeli bir boyuta geldi. Sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar, muhtardan etrafa yayılan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi.
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