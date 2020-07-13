Kurallara uymayan 3 esnafa iki hafta men

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kurallara uymayan üç esnaf, iki hafta süreyle pazardan men edildi.

Devrek Belediyesi, sebze-meyve pazarında tezgah açan üç pazarcı esnafı, pazar yeri kurallarına uymadığı ve pazar düzenini bozduğu için ikişer hafta süreyle pazardan men etti. Belediye Encümeni kararı ile pazardan men edilen esnafların yeri boş bırakılırken karara ilişkin afiş asıldı. Tezgah yerine afişi gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.