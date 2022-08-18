Kullanılmayan köy okulları köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor

Zonguldak’ta kullanılmayan köy okulu binaları, “Köy Yaşam Merkezleri” projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.

Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in konuya ilişkin açıklamasının ardından Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapalı köy okulları ile ilgili çalışma başlatarak 8 Köy Yaşam Merkezini faaliyete geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı Köy Yaşam Merkezleri Projesi ile ilgili olarak Zonguldak’ta yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

"Köy Yaşam Merkezleri, köylerimizin kalbi olacak. Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in Türkiye’nin dört bir yanında köylerin kalbi olacak Köy Yaşam Merkezlerin hizmete başladığını duyurması ile ilimizde biz

de bu doğrultuda çalışmalarımızı başlattık, kapalı köy okullarımızın bir taramasını yaptık, il etapta yedi ilçemiz ve bir de Zonguldak Merkezde olmak üzere 8 Köy Yaşam Merkezini hizmete açtık. Bu merkezlerde yetişkinlere yönelik kursları halk eğitimi merkezlerimiz aracılığı ile başlattık, öğrencilerimize yönelik geleneksel çocuk oyunları, yaz okulu spor etkinlikleri olarak kurslarımız devam ediyor. Bakanımız Mahmut Özer’in ifade ettiği üzere; Köylerde anasınıfı açılması için gereken 10 öğrenci olması kriterinin de 5’e düşürülmesi değişikliği ile Ülkemiz genelinde köylerdeki 12 bin çocuk anaokullarıyla buluştu, ilimizde de uygun olan köylerimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren anasınıfları açılmaya devam edecek. Bakanlığımızın bu projesi ile kapalı köy okullarımızı yeniden eğitim öğretim süreçlerine dahil ederek “Köy Yaşam Merkezleri” doğrultuda vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu eğitimi, köy okullarımızın binalarında vererek şehre gitmeden sürekli bir kurs imkanını sağlamış olacağız. Zonguldak’ta 7 ilçe ve Zonguldak Merkezde olmak üzere 8 “Köy Yaşam Merkezi” hizmete girdi. Köy

Muhtarlıkları işbirliği ile kapalı köy okulları; yeniden okulöncesi, ilkokul olarak örgün eğitimde, halk eğitim kursları aracılığı ile de yaygın eğitimde hizmet vermek üzere tekrar eğitim öğretim süreçlerine dahil oluyor."