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Küçük çaplı yangın paniğe neden oldu
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI KAYABAŞI KÖYÜNDE YANGIN MEYDANA GELDİ.
ZONGULDAK 05.10.2020, 15:07
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Zonguldak Çaycuma ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yangın meydana geldi. Meydana gelen yangında yaklaşık 50 metrelik bir alan küle döndü. Köylülerin çabasıyla söndürülemeyen yangına Çaycuma İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Kısa süreli paniğe yol açan yangın köylüleri korkuttu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
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