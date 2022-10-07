Köyüne dönen gurbetçi; çocuklara kitap sevgisini aşılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Almanya’dan emekli Cevat Kenanoğlu, köyüne kurduğu kütüphanede çocuklarla birlikte kitap okuma etkinlikleri düzenliyor. Gurbetçi Kenanoğlu zamanını çocuklara kitap sevgisi aşılayarak geçiriyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünde yaşayan, 2 çocuk sahibi Cevat Kenanoğlu, Almanya’da maden işçisi olarak 41 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. Köyüne dönen Kenanoğlu, ‘Zamanda Yolculuk, Üç Köyün Hikayesi’ adında kendi köyü ile civardaki 2 köyün tarihini anlatan iki kitap yazdı. Kitap okumayı çok seven Kenanoğlu, köyündeki 2 katlı evin alt katını kütüphaneye dönüştürmeye karar verdi. Çocuklarla birlikte okuma etkinlikleri düzenleyip çocuklara kitap sevgisini aşılayan Kenanoğlu köyde “Eğitim Dede” olarak anılmaya başladı.

Kütüphanenin ardından Kenanoğlu şimdide bahçesine başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Pir Sultan Abdal’ında içinde yer aldığı bir heykel armonisi yaparak topluma yeni bir hizmet veriyor

Kenanoğlu bahçesindeki heykel armonisi için 9 Ekim 2022 Pazar Günü Saat: 13.30’da açılış programı düzenleyerek tüm halkı açılışa davet etti.