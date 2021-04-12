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‘Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var’ protokolü imzalandı

Zonguldak’ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında ’Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi ve finansmanı protokolü imzalandı.

ZONGULDAK 12.04.2021, 17:28
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‘Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var’ protokolü imzalandı

Zonguldak’ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında ’Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi ve finansmanı protokolü imzalandı.

Zonguldak’ta kırsal kalkınmayı arttırmak için küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması, yetiştiricilerin faizsiz ve uzun vadeli kredi imkânlarının sağlanması amacıyla "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesi ve finansmanı protokolü Vali Mustafa Tutulmaz ve Ziraat Bankası Bölge Başkanı Oktay Kara tarafından imzalandı.
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