Köylere ulaşım kapandı, vatandaşlar elektriksiz kaldı
Zonguldak merkez ve ilçelerini etkisi altına alan kar yağışı köy yollarını da kapattı, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.
Zonguldak merkez ve ilçelerini etkisi altına alan kar yağışı köy yollarını da kapattı, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.
Zonguldak’taki yoğun kar yağışı nedeniyle Ereğli’de 60, Alaplı’da ise 25 köy ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı köy yollarının da kapanmasına neden oldu.
Kdz. Ereğli ilçesinde 60 köy yolu ulaşıma kapanırken, 6 araç ve 20 kişilik ekip ile çalışmalar sürüyor.
Alaplı ilçesinde ise 25 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, 2 greyderin şuanda çalışmalarını sürdürdüğünü, akşama kadar yoğun yağış olmadığı takdirde yolların açılacağını ifade etti.
Kar yağışı nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu elektrik telleri koptu, bir çok köye enerji verilemiyor. Alaplı merkezinde de öğle saatlerinden itibaren elektrik kesintileri yaşanıyor.İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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