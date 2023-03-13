Köy yolu çamurla kaplandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Gökçeler köyünde, iş makinelerinin sıklıkla mahalle yolunu kullanmasından dolayı yollar adeta çamur deryasına döndü.

İlçenin Gökçeler köyünde iş makinelerinin sürekli mahalle yolunu kullanmalarından dolayı yol adeta bataklığa dönüştü. Köyde yaşayan vatandaşlar, iş makinelerinin başka yollar varken mahallenin yolunu kullanmasından dolayı isyan etti. Ayrıca, sabah çocukların okula gitmesinden dolayı yolun yetkililer tarafından temizlenmesi için ricada bulundukları öğrenilen vatandaşlar, yolun temizlenmediğini ifade etti.