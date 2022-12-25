Köy yaşam merkezlerinin sayısı 19’a çıktı

Zonguldak’ta açılan Köy Yaşam Merkezi sayısı 19’a çıktı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan, “Köy Yaşam Merkezleri” projesiyle kullanılmayan köy okulu binaları, bakım ve onarımları yapılarak ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezleri tarafından açılacak kurslar için kurs merkezleri olarak hizmet veriyor. Kapalı olan köy okulları yeniden eğitim öğretim süreçlerine kazandırılarak Köy Yaşam Merkezleri olarak hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin köy halkının hizmetine sunuluyor.

Köylerde yapılan saha, alan taramaları, köy muhtarlıklarından gelen talepler, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranların artması, okul öncesi eğitime olan farkındalığın artması ve yetişkinlere yönelik kurs taleplerinin mahallinde karşılanması amacıyla saha alan taraması sonuçlarını da değerlendiren Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 19 Köy Yaşam Merkezini faaliyete geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Köy Yaşam Merkezlerinin köylerin kalbi olmaya devam ettiğini ve köy yaşam merkezleri sayılarının artacağını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan “Millî Eğitim Bakanlığımızın başlattığı Köy Yaşam Merkezleri Projesi doğrultusunda köylerimizde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda kapalı köy okullarımızın bakım ve onarımlarını yaparak anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezlerimiz tarafından açılacak kurslar için kurs merkezi olarak hizmet vermesi için gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Bu doğrultuda 19 Köy Yaşam merkezini faaliyete geçirdik. Köy Muhtarlıklarımızla iş birliği içerisinde okul öncesi çağındaki çocuklarımız için anaokulu, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimlere yönelik kurslarımızı açıyoruz. Köylerimizde üretime yönelik kurslar, tarım ve hayvancılık üzerine her türlü eğitim, yetişkin bayanlara yönelik kurslar, Aile Okulu veli eğitimi kursları, Köy Yaşam Merkezlerimizde halk eğitimi merkezlerimizce görevlendirilen öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz tarafından verilmektedir. Köy Yaşam Merkezlerimizde, halkımızın her türlü eğitim talebini şehre gitmeden karşılayarak sürekli bir eğitim imkanını sunuyoruz. Köy Yaşam Merkezlerimiz, okul öncesi eğitimde köylerimizdeki beş yaş, dört yaş gruplarındaki öğrencilerimizin okullaşmasına da önemli katkılar sunmaktadır. Kapalı olan köy okullarımızın daha fazlasını Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürerek yaygın ve örgün eğitim süreçlerine dahil etmeye devam edeceğiz. Köy Muhtarlıklarımızla iş birliklerimiz devam ediyor. Köy Yaşam Merkezlerimizin açılmasında iş birliklerini yönettiğimiz tüm muhtarlarımıza, kurslarımıza dahil olan eğitimlere katılan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. İlk kez aynı bölgede, aynı lokasyonda yetişkin ile kendi çocuğu, torununu aynı çatı altında birleştiren proje olan, Köy Yaşam Merkezleri projesi ile köylerde yıllardır kapalı olan köy okullarımızı tekrar hayata geçiren, yaygın eğitim ve örgün eğitim için yeniden hizmet vermesini sağlayan, köy okullarımızın bakım ve onarımı, araç-gereç donanım malzemesi teminde destek sağlayan Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e tüm eğitim ailemiz adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.