Köy turnuvasında final maçına yoğun ilgi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen Kurban Bayramı futbol turnuvasının şampiyonu Kocaali Köyü oldu.

20 takımın katılımıyla 5 grup halinde Kurban Bayramı’nın arife günü başlayan turnuvanın final maçında Kocaali Köyü rakibi Mollabey Köyü’nü 4-1 yenerek turnuvanın şampiyon takımı oldu. İlk yarısı 2-1 Kocaali Köyü’nün üstünlüğü ile biten müsabakanın ikinci yarısında iki gol daha bulan Kocaali Köyü rakibini 4-1 gibi net bir skorla yenerek seyircisine büyük bir sevinç yaşattı. Alaplı ve Kdz.Ereğli’nin köylerinden de final maçına ilgi çok yüksek oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği final maçında geniş güvenlik önlemleri de alındı. Her iki takım taraftarları maçın bitiş düdüğüne kadar takımları desteklemek için büyük çaba harcadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya meşaleler yakarak giren Kocaali taraftarı futbolcularını tebrik etti zafer şarkıları söyledi.

Turnuvanın ödülleri tek tek sahiplerini buldu.

En az gol yiyen Demirciler Köyü Kalecisi Bilal’e eldivenini CHP İl Genel Meclis üyesi İhsan Korkmaz, Turnuvanın gol kralı olan ve gelecek için büyük umut vaat eden Dağ Köyü Atmaca takımından Atakan Acar’a kupasını AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Temel Uslu, Turnuvanın en centilmen takımı Hacı Köyü’ne centilmenlik kupasını AK Parti İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın, Turnuvanın 3. olan takımı İsafakılı Köyü’ne kupasını Alaplı İyi Parti İlçe Başkanı Recep Gündoğdu, Turnuvanın 2. Olan takımı Mollabey Köyü’ne ise kupasını CHP Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun ve şampiyon olan takım Kocaali Köyü’ne ise şampiyonluk kupasını ve hediye olarak koçunu AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan takdim etti.

Alaplı Aşağıdağ Köyü Muhtarı İsmail Sevim, centilmence geçen turnuvada gençleri tebrik ederken, bütün köylerin bir arada olup birlik ve beraberliği yaşattıklarını ifade etti.

AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karacan ise konuşmasında, “Böyle bir ortamı bize oluşturduğu için muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle turnuvayı centilmence tamamladığınız için ve hiçbir sorun çıkartmadığınız için de herkese teşekkür ediyorum. Sahanın etrafının tel örgüyle kapatılması konusundaki eksikliği ise İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum.” Dedi.

Yapılan kupa törenin ardından şampiyon olan Kocaali Köyü takımı taraftarıyla birlikte şampiyonluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.