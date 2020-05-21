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Köy muhtarından örnek davranış

DEVREK'İN MÜFETTİŞLER KÖYÜ MUHTARI ŞENGÜL GELDİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJE İLE VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI.

Köy muhtarından örnek davranış

DEVREK'İN MÜFETTİŞLER KÖYÜ MUHTARI ŞENGÜL GELDİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJE İLE VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI.

21 Mayıs 2020 Perşembe 17:47
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Köy muhtarından örnek davranış

Devrek’in Müfettişler Köyü Muhtarı Şengül Geldi, hayata geçirdiği proje ile vatandaşlardan tam not aldı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesine bağlı Müfettişler Köyü Muhtarı Şengül Geldi Ramazan ayı münasebetiyle hayata geçirdiği proje ile vatandaşlardan tam not aldı. İki dönemdir Müfettişler Köyü muhtarlığını yürüten Geldi, göreve geldiğinden bu yana gerek köyünde hayata geçirdiği hizmetlerle ve gerekse vatandaşlarla ikili ilişkileri nedeniyle seçmenleri tarafından ilgiyle karşılanıyor. Ramazan ayının başlaması nedeniyle iki dönemdir bu aya yönelik proje üreten köy muhtarı yurt dışında yaşayan gurbetçilerin ve kendisinin de verdiği desteklerle gıdadan giyime kadar yardıma ihtiyacı olan vatandaşların Ramazan ayı süresince yanında oldu.

Özellikle yurt dışındaki yardım sever gurbetçilerin adeta gönüllü elçiliğini üstlenen Şengül Geldi bir ay süresinde hayata geçirdiği proje ile ilgili şunları söyledi:

"İki dönemdir köyümde muhtarlık yapmaktayım. Bu zamana kadar birçok başarılı çalışmalara imzalar attığıma inanıyorum. Muhtarlık hizmeti köy için sadece kum, çakıl taş getirmekten ibaret değildir. Ben bu işin çıtasını daha da yükseltmeyi hedefliyorum. Ramazan ayı nedenliye yapılan hizmetler ve yardımlar sadece kendi köyümüz ile sınırlı kalmadı diğer köylerimizde de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara da ulaşarak onlarında bu hizmetlerden faydalanmasını sağladık. İki seneden bu yana yani Ramazan ayında köyümde ve diğer köylerde ki vatandaşlarımızın gıdadan giyime ve hatta malum virüs nedeniyle işsiz kalan birçok vatandaşımız oldu onlara da elimizdeki imkanlar dahilinde nakit yardımında bulunmaya çalıştık. Bu süreç içerisinde 240 koli gıda yardımı, 65 adet alışveriş çeki, 30 çocuğun giydirilmesi ve beş aileye de kira, ilaç ve hasta bezi temininde bulunduk. Bizlere bu desteği çoğu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gönderdikleri fitre, fidye ve zekatları ile hayata geçirdik. Bu imkanların hayata geçmesinde bizlere destek vererek katkı sağlayan herkese vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Yine bu hizmetlerin ulaştırılmasında gerek araç ve gerekse diğer alanlarda emeği geçen başta eşime, yeğenime, jandarmada görev alan arkadaşlarımız ile Devrek Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun hizmetlerimiz kesintisiz devam edecektir."

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