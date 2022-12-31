Köy muhtarı yılın son gününü hediye dağıtarak sonlandırdı

Devrekli köy muhtarı Hızarcı yılsonunu vatandaşlarına hediye dağıtarak sonlandırdı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Özbağı Köyü Muhtarı Üzeyir Hızarcı hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettirirken, yılsonunu köylü vatandaşlarına hediye dağıtarak sonlandırdı.

Özellikle Ramazan ayında, şeker bayramlarında ve kurban bayramlarında vatandaşlarına hediyeler dağıtarak kendinden sıkça söz ettiren Muhtar Üzeyir Hızarcı yaptığı son etkinlikle ilgili şunları söyledi: ”Özel ve mübarek günlerde vatandaşlarımız ile bir araya gelerek hep birlikte dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergiliyoruz. Bu kaynaşma içerisinde toplu kahvaltılar ve hediyeleşmeler ile biri birimizle destek içerisinde içinde oluyoruz. Bu günde Aralık ayının çıkmasına sayılı günler kala vatandaşlarımıza tavuk, kuruyemiş ve tatlı dağıtarak yılı sonlandırmanın hep birlikte mutluluğunu yaşamaktayız. Hediyelerin dağıtılmasında bizlere destek veren köylü gurbetçilerimize buradan teşekkürlerimi sunuyor inşallah gelecek yıllarda da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Muhtarlarından çok memnun olduklarını belirten köylü vatandaşlar ise ”Üzeyir muhtarımız yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek hep birlikte dayanışma ve kaynaşmamıza vesile oluyor. Yılın son günlerine yaklaştığımız şu günlerde de yine bizleri unutmayarak çeşitli hediyeler hazırlayarak bizlere takdim ettiler. Bu duyarlı davranışından dolayı köylü olarak kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.