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Koronavirüse karşı bu bitkilere yoğun ilgi gösteriyorlar

Zonguldak’ta vatandaşlar dağ kekiği, ada çayı ve lavantaya koronavirüse karşı yoğun talep gösteriyor.

ZONGULDAK 20.10.2021, 11:41
Koronavirüse karşı bu bitkilere yoğun ilgi gösteriyorlar

Zonguldak’ta vatandaşlar dağ kekiği, ada çayı ve lavantaya koronavirüse karşı yoğun talep gösteriyor.

Kentte aktarlık yapan Tahir Buyurucu, koronavirüse karşı vatandaşların daha çok dağ ve bilye kekiği, ada çayı ve lavanta satın aldığını ifade etti. Bahse konu bitkilerin koronavirüse karşı faydalı olduğunu ifade eden Buyurucu, "Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösteriyor. Dağ kekiği, bilye kekiği, lavanta ve ada çayına talep var. Kaynatılarak içildiğinde faydalı oluyor" diye ifade etti. Kurutulmuş bitkilerin kilogram fiyatı ise 50 ila 60 TL arasında değişiyor.

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