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Korona virüs denetimleri sürüyor
Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor. Denetimlerde 1 kişiye ilk uyarı, 12 kişiye ikinci uyarı ve para cezası uygulandı.
ZONGULDAK 12.03.2021, 14:50
Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor. Denetimlerde 1 kişiye ilk uyarı, 12 kişiye ikinci uyarı ve para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 2 bin 980 resen denetim, 3 ihbar ve 312 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 1 kişiye ilk uyarı, 12 kişiye ikinci uyarı ve para cezası uygulandı.