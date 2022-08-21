Koramanlar köyü belediye sınırlarına dahil oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı olan Koramanlar köyü sakinleri yapılan referandum sonucunda belediye sınırlarına dahil oldu.

İlçenin Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bulunan Cıvaklar, Yenimahalle, Teceller ve Bacaoğlu Mahalleleri, Perşembe belde sınırlarına geçmek için bugün sandık başına gitti. Mahalle sakinleri belediye sınırlarına geçmek için sandık başına giderek ’Evet’, ya da ’Hayır’ oyu vererek referandum heyecanı yaşadı. Seçim sonucunda 328’ı evet, 121’ ise hayır oyu kullandı. Sandıktan belediyeye ‘Evet’ çıktı. Perşembe beldesi sınırlarına girerek mahalle statüsünü yeniden sürdürdü.