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Köprünün mazgalları çalındı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yeni yapılan “Güney Çaycuma Köprüsü” mazgalları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

ZONGULDAK 19.06.2022, 19:22
Köprünün mazgalları çalındı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yeni yapılan “Güney Çaycuma Köprüsü” mazgalları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Burunkaya-TOKİ girişine yeni yapılan bağlantı köprüsü olan Güney Çaycuma Köprüsünün üzerinde bulunan mazgallar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Beton bağlantılarından sökülerek çalınan mazgallar sonrası oluşan manzara ise objektiflere yansıdı.

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