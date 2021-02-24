Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde meydana geldi. Abdullah A. yönetimindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ve trafik jandarma ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Abdullah A.’ya ilk müdahaleyi yaparak Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abdullah A’nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan trafik jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.