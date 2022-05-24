’Kodlazon ve Çaycuma Tasarlıyor’ projeleri sergilendi

Çaycuma İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla ’Kodlazon ve Çaycuma Tasarlıyor’ projelerinin açılış sergisi yapıldı.

Çaycuma ilçesinden 20 ortaokulun katıldığı ’Kodlazon ve Çaycuma Tasarlıyor’ projeleri öğrenciler 46 masada ürünlerini başarıyla sergiledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen sergiye; İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkan vekili Sezai Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Jandarma Karakol Komutanı Kıvanç Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muharrem Yol, Nusret Parlak ve İsmail Çelebi, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, daire ve okul müdürleri ile öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sergiyi gezen protokol emeği geçen tüm idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.