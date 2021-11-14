Kızılca - Çayırlı grup yolu asfaltlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca Köyü ile Çayırlı Köyü arasındaki grup yolunda asfalt çalışmaları sürüyor.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, köylerde devam eden çalışmaları yerinde takip etti. Bozkurt ile beraberinde, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Kemal Karaca, Rıfkı Gültekin, Hüseyin Engin, Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz, Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Ruşanlar Köyü Muhtarı Hikmet Erlat, Gebe Köyü Muhtarı Adnan Alar, Zindancılar Köyü Muhtarı Ahmet Sezer, İmranlar Köyü Muhtarı Yılmaz Keskin, Esenler Köyü Muhtarı Ahmet Şen ve Pembeciler Köyü Muhtarı Mustafa Kocabıyık; Kızılca Köyü ile Çayırlı Köyü arasındaki grup yolunun Gebe Köyü hattında devam eden sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Köy Muhtarları ve Özel İdare yetkililerinden, asfaltlamada gelinen son durum hakkında bilgi alan Bozkurt; yolun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması noktasında çalışmaları yakından takip edeceğini ifade etti.

İncelemelerin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Bozkurt, şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi zaman zaman değerli Muhtarlarımızla bölge toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarda gündeme getirilen sorunları aciliyet sırasına göre çözüyoruz. Bugün incelediğimiz ve asfalt çalışması devam eden Kızılca Köyü ile Çayırlı Köyü arasındaki grup yolu da bölgedeki Muhtarlarımızın sürekli günde tuttuğu bir konuydu. Konuyu İl Genel Meclisi Üyelerimizle istişare edip, kısa sürede programa alarak çalışmaları başlattık. Kızılca Köyü ve Çayırlı Köyü sakinleri başta olmak üzere civar köy sakinlerimizin de kullanacağı bu yolda yapılan çalışmalarda emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun bir an önce vatandaşlarımızın kullanımına açılması noktasında konuyu yakından takip edeceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.”