Kızılay’ın yeni başkanı Kanlı oldu

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanlığı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede Murat Kanlı Başkan seçildi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi’nin geçtiğimiz hafta ertelenen Olağan Genel Kurulu yeniden yapıldı.

Kongreye katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kızılay’ın zor bir süreç yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: “Kızılay tarihimizin en parlak, en başarılı, en verimli STK’larından birisidir. Tek gayesi insana yardım etmektir. Hayır yapmak isteyen insanlar bir tarafta, ihtiyacı olan insanlar bir tarafta olunca Kızılay kurulmuş. Başarılıdır ve gönüllerde üst düzeyde tutulmuştur. Kızılay bu hizmetlerini sadece ülkemiz için yapmıyor. Dünyada nerede eksik varsa oraya koşuyor. Kızılay zor bir süreç yaşadı Zonguldak’ta. Kızılay şunun, bunun kurumu değil. Kızılay’a herkesin sahip çıkması lazım. Bu kurum üzerinden kimsenin başka hesapları olmasın. Bunu buradan özellikle söylüyorum. Kızılay tarihimizin en parlak en başarılı sivil toplum kuruluşlarından birisidir tek gayesi insanlığa yardım etmektir hayırseverlerle zor şartlarda olan insanları bir arada buluşturan Kızılay gönüllü bir kuruluştur 200 yıla yakındır görevini yapmaktadır. Kızılay dünyanın her yerinde nerde sorun varsa orda oluyor. Kızılay yeme içme ve diğer ihtiyaçlarda önemli rol üstleniyor. Son dönemlerde yapılan düzenlemeleriyle kan hizmetini Türkiye’nin sağlanması hizmeti verildi. Bu kurumun görevi zor ve sorumluluk gerektiriyor. İl olarak zor bir süreç geçirdi. Kızılay genel merkezi daha dikkatli bir süreç yönetmeliydi. İlimiz büyük bir zarar gördü. Gündelik süreç Kızılay oldu herkesin Kızılay’a sahip çıkması lazım Kızılay 84 milyonun kurumu bugünden sonra daha verimli hale nasıl çıkarabiliriz bunu düşünmemiz lazım. Bu kurum üzerinden kimse başka hesaplar üzerinde olmasın insanlar güvenerek yardım ettiğimde yerine ulaşır diye düşünür ve bu güven devam ettirilirse sorun olmaz. Bu kuruma hepimizin sahip çıkması lazım. Bu kurumun olumsuzluğu ve yanlışı hepimizin. Bu kuruma güveni hepimiz arttıracağız” şeklinde konuştu.

Denetim ve faaliyet raporlarının okunması ve oylamaya sunulmasının ardından seçime geçildi. Tek liste ile gidilen kongrede Murat Kanlı Kızılay Zonguldak Şubesinin yeni başkanı olarak seçildi.

Başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Kızılay Şubesi Başkanı Murat Kanlı, “Olağanüstü kongremiz sona erdi. Destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Kızılay bir bütündür. Hep birlikte daha iyiye gideceğiz. Zonguldak’ın emrinde olacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. “diye konuştu.