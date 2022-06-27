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Kızılay’dan sel mağduru vatandaşlara yardım eli
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar ve ulaşımın etkilenmesiyle Kızılay ekipleri vatandaşların yardımına yetişti.
ZONGULDAK 27.06.2022, 13:13
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar ve ulaşımın etkilenmesiyle Kızılay ekipleri vatandaşların yardımına yetişti.
Zonguldak’ta gece ve gündüz saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur birçok iş yeri ve evleri etkisi altına aldı Köylerdeki ve merkezi konumdaki ev işyerlerini su bastı. İş yeri ve evleri su alan vatandaşların yardımlarına AFAD ekibi ve Kızılay koştu. Gökçebey Kızılay ekibi zorda kalan vatandaşlara insani yardım barınma ve gıda yardımında bulundu. Gece geç saatlerde etkili olması beklenen yağmurda önlemlerini alarak zorda kalacak vatandaşların ihtiyaçları için hazırlık yaptı.