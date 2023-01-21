Kızılay’dan "Kan Dostumuz Olun, Bu Kış da Umut Olun" çağrısı

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi kan stoklarının düştüğünü "Kan Dostumuz Olun, Bu Kış da Umut Olun" sloganıyla kampanya başlattı.

Türk Kızılay’dan yapılan açıklamada, Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışına ihtiyaç duyulduğu, kanın uzun süre saklanamadığı ve yılın 365 günü alınarak test edilip hastanelere gönderilmesi gerektiği belirtildi. Kızılayın acil günlük stoklarının 100 bin ünite civarında olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınının olumsuz etkisinin ardından influenza ve grip salgınına eklenen kış koşullarının kan stoklarını olumsuz etkilediği vurgulandı. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, ülke çapında ulusal kan bağışı seferberliği başlatıldığı, "Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun" sloganıyla hareket edileceği bilgisi verildi. Yaklaşan ramazan ayı öncesinde kan stoklarının artırılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, olağan şartlarda günlük 9-10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken bu oranda düşüş yaşandığı belirtildi.

Her Pazartesi günü Devrek ilçesi kent meydanı, Salı-Perşembe ve Cumartesi günleri Zonguldak çarşı Gazipaşa Caddesi, Çarşamba günleri Ereğli eski terminal ve Alaplı meydanı, Perşembe günleri Ereğli eski terminal, her Cuma günü ise Çaycuma Atatürk heykeli meydanı ve Ereğli eski terminalinde kan bağış araçlarının sürekli bulunduğu ifade edildi.