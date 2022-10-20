Kızılay’a destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi verildi

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay’a periyodik zamanlarda katkı veren hayırsever iş adamlarına teşekkür plaketi verdi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, ilçede Kızılay’a destek veren iş adamlarını ziyaret ederek kendilerine teşekkür plaketi takdim etti. Kdz. Ereğli ilçesinde göreve geldikten sonra Kızılay ailesini büyütmek için çalıştıklarını anlatan Yağız, bu noktada Kızılay’a maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Şahinler Düğün Salonu Sahibi Erdal Şahin, Gülhan Yapı İnşaat Sahibi Şaban Gülhan, İstanbul ekmek Fırını Sahibi Nurullah Uzun, Özmar Marketler Zinciri Sahibi Mevlüt Özdemir, Ül ker Perde Sahibi Sinan Ül ker, Elmas Mermer Sahibi Ali Yıldırım ve Baydanlar Mobilya Sahibi Gökmen Baydan’a teşekkür etti. Yağız konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Göreve geldiğimiz günden bu yana Kızılay’a ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra iş adamlarımızdan ve esnaflarımızda destek vermeye başladılar. İlçemizdeki esnaf ve iş adamlarının Kızılay’ı sahiplenmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Hayırseverlerimizin bağışları ile ilçemizde yardıma ihtiyacı olan birçok aileye ulaştık. Bazılarının evinin tadilatını yapıp, tüm eşyalarını baştan sona yeniledik, bazılarının çocuklarının eğitim masraflarını karşıladık, bazılarının da gıda ihtiyacını karşıladık. Kdz. Ereğli ilçemizde en uzak köylere kadar insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Elbette biz bu yardımları Kızılay Genel Merkezimiz ve ilçemizdeki hayırseverlerimizin destekleri sayesinde veriyoruz. Hayırsever esnaf ve iş adamı sayımız oldukça fazla. Bugün sadece 7 hayırseverimize teşekkür plaketlerimizi takdim ettik. İlerleyen günlerde diğer hayırseverlerimizi de ziyaret edip teşekkür plaketlerini takdim edeceğiz. Ben bu vesile ile Kızılay’ın her zaman yanında yer alan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.